Die Berliner Bildungsverwaltung will die Ausbildung von Lehrkräften aus dem Ausland leichter anerkennen, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Durch ein neues Verfahren will sie ihnen ermöglichen, schneller in den Schuldienst einzusteigen. Wer als Lehrkraft aus dem Ausland in den Berliner Schuldienst möchte, kann demnach noch ein nötiges zweites Fach oder Teile davon parallel zur Arbeit als Vertretungslehrkraft in Berlin nachstudieren.

Die Interessenten könnten sich auch Berufserfahrung etwa als Vertretungslehrkraft in Berlin anerkennen lassen. Unterricht in Willkommensklassen solle hingegen nicht zählen, weil sie nicht nach der regulären Stundentafel unterrichtet werden. Um unbefristet in den Schuldienst zu kommen, müssen die Interessenten zudem entsprechende Deutschkenntnisse vorweisen, also zum Beispiel selbständig einen Text zu einem vorgegebenen Thema verfassen können.