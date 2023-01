Ein Hilfsprogramm für Haushalte und Gewerbetreibende, die mit Öl, Pellets, Kohle oder Flüssiggas heizen, startet am 31. Januar in Berlin. Anträge auf einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 2.000 Euro sind möglich, wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Dienstag nach der Sitzung des Senats bekanntgab.