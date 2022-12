Millionenförderung für erste Europäische Schule Ostdeutschlands in Templin

Das Land Brandenburg stellt in den kommenden beiden Jahren mehr als sechs Millionen Euro für die Sanierung des früheren Joachimsthalschen Gymnasiums in Templin (Uckermark) zu Verfügung. Die Mittel dafür sind im Doppelhaushalt des Landes für die Jahre 2023 und 2024 enthalten, der am Freitagvormittag vom Brandenburger Landtag beschlossen wurde.

In dem Templiner Gebäudeensemble soll die erste Europäische Schule in Ostdeutschland entstehen. Europäische Schulen werden gemeinsam von den Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten gegründet und bieten mehrsprachigen Unterricht bis zum sogenannten europäischen Abitur.



Die Templiner Europäische Schule soll ab dem Schuljahr 2024/25 vor allem Schülerinnen und Schüler aus Mittel- und Osteuropa zusammenbringen, heißt es auf der Projekt-Webseite [est.eu]. "Dass Schüler aus ganz Europa an einem Ort zusammenkommen und lernen ist ein großer Erfolg und das wollen wir unterstützen", sagte der Brandenburger SPD-Landtagsfraktionschef, Daniel Keller, dem rbb.