Bei der Potsdamer Stammbahn handelt es sich um eine historische Bahnstrecke zwischen dem Postdamer Bahnhof in Berlin-Mitte und dem Hauptbahnhof in Potsdam. Mit der Teilung Deutschlands und Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg fiel die Strecke in Vergessenheit, heute ist sie weitestgehend stillgelegt.

Ein Wiederaufbau der alten Strecke könnte den Pendlerverkehr zwischen Potsdam und Berlin massiv entlasten, so die Hoffnung der Beteiligten. Insbesondere die hochfrequentierte Stadtbahnstrecke könne so entlastet werden, hieß es. "Wir wollen, dass die Potsdamer Stammbahn die hoch frequentierte Stadtbahn in Berlin mit einer neuen Pendler*innen-Strecke aus Südwest ergänzt und noch bessere Verbindungen bietet", so Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne).