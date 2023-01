Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich ein Wolf nach Spandau verirrt?

Es ist ja so, dass wir schon Wölfe in Berlin hatten, einen einzigen echten Nachweis gibt es genau am anderen Ende der Stadt, in Treptow-Köpenick. Da war vor vier, fünf Jahren für wenige Tage eine Wölfin in der Stadt. Was wir auch nur wissen, weil sie einen Sender trug und es durch diese Daten eindeutige Informationen gab. Ansonsten sind wir von Wölfen umgeben. Aber nur weil beispielsweise in der Döberitzer Heide ein Wolfsrudel lebt, heißt das noch lange nicht, dass da Wölfe nach Berlin kommen.

Wir haben ja auch bei Berlin einen großen Flughafen, den BER. Und trotzdem landen die Flugzeuge nicht auf der Heerstraße.