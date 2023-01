Blüte Werder Samstag, 07.01.2023 | 16:47 Uhr

Was nicht verständlich ist, dass „nichts los“ und „kein Internet“ auch für diejenigen gelten, die die Politiker gewählt haben. So gesehen sind Versprechungen (vor/nach der Wahl) in einem ganz besonderen Lichte zu sehen... Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass ein MP Menschen unterschiedlich behandelt, egal wo sie herkommen. Bedeutet das jetzt, dass alle Versprechungen gleich viel wert sind?

Trinkwasserversprechungen ist ja anscheinend sein Spezialgebiet. Da geht was, wenn man den Hahn aufmacht.