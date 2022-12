Stübgen erwartet Bedarf an neuen Notunterkünften

Winter in der Ukraine

Angesichts einer weiterhin hohen Zahl von Geflüchteten warnt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) vor einer kritischen Situation bei der Unterbringung der Menschen im kommenden Jahr. "Auch wenn die Zahl der Migranten nicht mehr so hoch ist wie im Spätsommer, kamen seit November im monatlichen Mittel weiter rund 1.800 Flüchtlinge in Brandenburg an", sagte Stübgen der Deutschen Presse-Agentur. Dabei seien die Landkreise und kreisfreien Städte schon jetzt mit den Unterkünften weit über die Maßen belastet.

Das Problem werde sich laut Stübgen im nächsten Jahr verschärfen, "weil die Kommunen verpflichtet sind, die Flüchtlinge nach etwa drei Monaten aus der Erstaufnahme aufzunehmen", erläuterte Stübgen. Wenn die Zahl der Geflüchteten so hoch bleibe, drohe eine Situation, in der in den Städten und Gemeinden wieder Zelte aufgebaut und Turnhallen als Notunterkünfte genutzt werden müssten. "Und das wollen wir unbedingt vermeiden", sagte der Minister.