Jan Redmann ist einziger Kandidat für die Wahl des Landesvorsitzenden der CDU in Brandenburg. Bei einer Online-Vorstellung grenzt er seine Partei mit scharfen Worten gegen die AfD ab und stellt das Ölembargo gegen Russland in Frage. Von Nico Hecht

Am Dienstagabend nun die große Bühne: Adenauer-Haus Berlin, zusammen mit einer Moderatorin stellt er sich live per Online-Schalte den Fragen der Brandenburger Parteimitglieder. Zuallererst baut er die eigene Rampe: Er sehe Brandenburg nach einigen sehr erfolgreichen Jahren vor einem Scheideweg. Es gehe jetzt darum, die richtigen Weichen zu stellen, um den Anschluss zu schaffen an andere Metropolregionen in Europa. "Also nicht nur Anschluss zum westdeutschen Durchschnitt, sondern zu Regionen wie Greater London, Ile-de-France oder Lombardei", sagt Redmann.

Für Jan Redmann sind es wichtige Tage. Momentan ist er fast ununterbrochen im Land unterwegs, um sich und sein Programm in seiner Partei bekannter zu machen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Landtag will im März den Sprung an die Landesspitze schaffen.

Am 25. März will die Brandenburger CDU auf einem Landesparteitag abstimmen, wer sie führen soll. Für Michael Stübgens Nachfolge gibt es nur einen Kandidaten: Jan Redmann. Am Mittwochabend hat der sich der CDU-Basis in Kleinmachnow vorgestellt. Von Lisa Steger

Ihm fehlten dabei die schlüssigen Konzepte anderer Parteien, wie das in Brandenburg künftig allein mit erneuerbaren Energieträgern gesichert werden soll: "Es reicht ja nicht, allein Ausstiegsdebatten zu führen, aus Atomkraft oder Braunkohle. Man muss ja auch darüber nachdenken, wie kann das ersetzt werden." Wichtig dabei, so Redmann, sei Wasserstoff.

Die Frage danach, wie er diese Vision in Brandenburg schaffen will, lässt nicht lange auf sich warten. Ein entscheidendes Thema dabei sei die Wirtschafts- und Energiepolitik, antwortet Redmann. Die Energiewende sei zwar notwendig. Aber das Land werde noch länger einen hohen Energiebedarf haben.

Eine Haltung, mit der sich der Brandenburger Fraktionschef schon in den vergangenen Monaten vom Tenor der Bundespartei abzusetzen und zu punkten versucht. Polen nehme bisher weiter russisches Öl ab, weil es Vertragsstrafen vermeiden will. "Eine Überlegung, die wir auch in Deutschland ernsthaft anstellen sollten", sagt Redmann.

Nachdem Michael Stübgen bekannt gegeben hat, dass er nicht erneut als Landesvorsitzender kandidieren will, beginnt in Brandenburgs CDU die Suche nach einem Nachfolger. Von Michael Schon

Ein Parteimitglied aus Bernau will genauer wissen, was Redmann mit der CDU gegen hohen Zustimmungswerte für die AfD in Brandenburg machen will. Redmann erklärt daraufhin, die AfD sei im Land völlig unterwandert vom als rechtsextrem eingestuften und offiziell aufgelösten sogenannten Flügel. Die Erfolge der Partei hingen an Frustrationen in der Bevölkerung, weil bestimmte zwingende Probleme, vor allem von den linken Parteien, verschwiegen werden.

Hier wolle er Dinge zukünftig klar ansprechen und Lösungen erarbeiten, sagt Redmann. Ein Vorbild dabei offenbar: Die Äußerungen vom Bundesvorsitzendem Friedrich Merz nach den Silvesterkrawallen in Berlin, die in der Partei als ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Berlinwahl gewertet werden. In dieses Horn will Redmann zukünftig auch stoßen. Seine Partei werde sich mit Landräten und Bürgermeistern treffen, die im Moment kaum mehr wüssten, wie sie die vielen Geflüchteten versorgen sollen.