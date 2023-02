Der Berliner Bezirk Reinickendorf will die Schildower Straße in eine Fahrradstraße umwandeln. Die Straße durch ein Wohngebiet im Ortsteil Hermsdorf wird von vielen Autofahrern seit Jahren als Schleichweg genutzt, um die alltäglichen Staus auf der Bundesstraße 96 in Richtung der Brandenburger Nachbargemeinde Glienicke/Nordbahn zu umgehen.



Man wolle den Autofahrern dadurch die Alternativen Bus und Fahrrad nahelegen, sagte die Verkehrsstadträtin von Reinickendorf, Korinna Stephan (Grüne), am Dienstag dem rbb.



Die Bundesstraße 96 führt nordwärts Richtung Ostsee und Fürstenberg/Havel. Sie verläuft auf einer Länge von 1,1 Kilometern auch durch Glienicke.