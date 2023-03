Der frühere US-Präsident Barack Obama soll Anfang Mai nach Berlin kommen. Wie der "Tagesspiegel" am Montag berichtete, nimmt Obama am 3. Mai in der deutschen Hauptstadt an einer Diskussionsveranstaltung teil.

Die Zeitung ist nach eigenen Angaben Mitveranstalter dieser Debatte in der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain. Der Besuch in Berlin findet den Angaben zufolge im Rahmen einer Europareise Obamas statt. Der frühere Präsident werde am 29. April in Zürich und am 1. Mai in Amsterdam erwartet.

Die Berliner Polizei wollte sich auf rbb-Anfrage nicht zu dem Besuch und eventuellen Sicherheitsvorkehrungen äußern. Eine Sprecherin erklärte aber, dass Obama in keiner offiziellen Funktion mehr sei. Das sei beispielsweise anders als beim Besuch von Israels Präsident Benjamin Netanjahu in der vergangenen Woche. Dafür wurde Sicherheitsstufe 1 ausgerufen und mehr als 2.500 Polizeikräfte waren im Einsatz.