Teichert ist inzwischen weg und passiert ist seitdem wenig. Stattdessen müssen der Verein und der stadionbegeisterte Teil seiner Fans nun auf die Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD hoffen. Lange warten müssen sie wenigstens nicht: Das Thema wird in der Arbeitsgruppe 13 - "Sport und Bürgerschaftliches Engagement" - besprochen. Sie soll als eine der ersten schon am Samstag ein erstes Ergebnis vorlegen.

Eigentlich müssten im Olympiapark längst die Bagger rollen für das neue Hertha-Stadion. So jedenfalls war der ursprüngliche Plan des Bundesligisten: Man wolle die Arena im Juli 2025 eröffnen, hatte 2018 der damals zuständige Stadionmanager Klaus Teichert im Sportausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses erklärt. "Das bedeutet, dass wir Anfang des Jahres 2022 mit den Bauarbeiten beginnen müssten, um 2025 fertig zu sein", so Teichert im September 2018.

Offen sprechen möchte über den Stadionbau vorab keiner der direkt Beteiligten, wohl auch aus verhandlungstaktischen Gründen. Im Hintergrund aber gab es nach rbb-Informationen bereits erste Gespräche. Die SPD wird mit dem Vorschlag ihrer Sportsenatorin Iris Spranger in die Verhandlungen gehen: Spranger hatte das Lindeneck im Nordwesten des Olympiaparks als Bauplatz vorgeschlagen. Der Verein nahm das dankend an und hat bereits Entwürfe für eine Arena mit 45.000 Plätzen vorgelegt, angelehnt an das Boca-Juniors-Stadion La Bombonera in Buenos Aires.

Gegen den Vorschlag gab es allerdings umgehend Bedenken, vor allem wegen des dort ansässigen Reitervereins, der verdrängt würde. Spranger selbst ließ auf Nachfrage des rbb nur knapp ausrichten, sie halte am Neubau eines Stadions für Hertha BSC fest und werde ihn "selbstverständlich in die Koalitionsverhandlungen einbringen". Eine Expertenkommission, die den Bauplatz prüfen soll, hat laut Sportverwaltung bislang vier Mal getagt, ein Zwischenbericht ist noch im Frühjahr geplant, das Endergebnis wird im September erwartet.