Die Vorbereitungen auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland sind im vollen Gange. Auch Berlin wird ab 14. Juni kommenden Jahres für einen Monat lang Gastgeber für die europäische Fußball-Elite werden: Drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Viertelfinale und das Endspiel werden im Olympiastadion ausgetragen. Doch nicht nur im Westend werden die Stars auf dem Rasen stehen, denn bei dem Turnier werden in der Hauptstadt auch weitere Spielstätten etwas vom EM-Flair zu spüren bekommen. Schließlich müssen sich die Teams auch während des Turniers fit halten und vorbereiten.

Die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport hatte daher der Uefa/Euro 2024 GmbH mehrere Trainingsstätten in Berlin vorgeschlagen, von denen der Veranstalter jetzt - nach Bewertung verschiedener Kriterien - fünf ausgewählt hat. Wichtigste Anforderungen waren dabei zum Beispiel ein Naturrasenplatz und bestimmte Spielfeldmaße. Zur Verfügung gestellt werden die Spielstätten vom 15. Mai bis zum 17. Juli - also bis drei Tage nach dem Endspiel in der Hauptstadt.

Die ausgewählten Stadien sind dabei in zwei Kategorien einzuteilen. Das Mommsenstadion in Charlottenburg und das Ernst-Reuter-Sportfeld in Zehlendorf haben relativ kurze Anfahrtswege zum Olympiastadion und fungieren als sogenannte Team-Basiscamps. "Nationalverbände können diese Sportstätten nutzen, wenn sie ihr Hotel in Berlin haben", erklärte Thilo Cablitz, Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres, Digitales und Sport, dem rbb. Sie dienen also als Ausgangspunkt der jeweiligen Nationalverbände während des Turniers.