ehemaliger Brandenburger Freitag, 17.03.2023 | 13:25 Uhr

So ein Blödsinn, was die Grünen da wollen. Anstatt so viel Geld für neue Autobahnen mit 3-4 Spuren zu verschleudern sollte dies besser beim Ausbau und Sanierung von Gleisen angelegt werden!

Azubis können für den VBB Raum das 365 Euro Ticket nutzen. Habe früher als Azubi für Berlin ABC + 1 Landkreis ein Vermögen ausgegeben. Über das 365 Euro Ticket hätte ich mich gefreut. Es bedarf aber kein 29 Euro Ticket für Schüler, Azubis oder Studenten. Für Rentner oder Personen mit Erwerbsminderungsrente etc. fände ich es jedoch als gutes Angebot.

Politiker: macht endlich eure Hausaufgaben. Packt das Geld dorthin, wo es wirklich benötigt wird.