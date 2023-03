"Die Kommunen erwarten vollkommen zu Recht, dass sich die Landesregierung einig ist bei der Frage, wie sie die kommunale Ebene bei der Verteilung und Integration von Flüchtlingen nachhaltig entlastet", so Stübgen in der Pressemitteilung. Bei der Konferenz wollten Spitzen aus Kommunen und mehrere Ministerien beraten wie das Land die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten gewährleisten kann. Über einen Nachholtermin informierte das Innenministerium nicht.

Die Brandenburger Landesregierung hat eine für Freitag geplante Konferenz zum Umgang mit Geflüchteten mit den Spitzen aus den Landkreisen und kreisfreien Städten verschoben. Dies teilte das Innenministerium kurzfristig in einer Pressemitteilung am Donnerstagvormittag mit.

In der Brandenburger Koalition herrscht Uneinigkeit, wie Geflüchtete im Land untergebracht werden sollen. Am Dienstag diskutierte das Kabinett Vorschläge von CDU, SPD und Grünen - mit dem Ergebnis: Diskussion vertagt.

Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Andrea Johlige, bezeichnete die Absage als "notwendige Konsequenz der unausgegorenen Vorschläge des Innenministers und der Uneinigkeit der Koalition." Der Innenminister habe sich mit seiner "Das Boot ist voll"-Rhetorik der vergangenen Wochen keinen Gefallen getan, so Johlige.

Am vergangenen Wochenende waren Pläne des Innenministeriums öffentlich geworden, wonach die Kapazitäten in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes erweitert werden sollten. Strittig ist vor allem das Verfahren, wie und wann Geflüchtete auf die Kommunen verteilt werden. Nach den Plänen des Innenministeriums sollen Geflüchtete ohne sichere Bleibeperspektive bis zu 24 Monate in der Erstaufnahme verbleiben können und anschließend in "Landesobhut-Einrichtungen" untergebracht werden.

Die Koalitionspartner von SPD und Bündnis´90/Grüne lehnen Stübgens Pläne ab. In Koalitionskreisen wächst die Kritik am Alleingang des Innenministers. Die Vorschläge seien nicht abgestimmt gewesen.