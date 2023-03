In der Brandenburger Koalition herrscht Uneinigkeit, wie Geflüchtete im Land untergebracht werden sollen. Am Dienstag diskutierte das Kabinett Vorschläge von CDU, SPD und Grünen - mit dem Ergebnis: Diskussion vertagt.

Die Brandenburger Landesregierung will innerhalb von vier Wochen ein Konzept vorlegen, das die Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten entlasten soll. Das kündigte Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag im Anschluss an eine Sitzung des Kabinetts an.

Damit dämpfte er Erwartungen, dass bei der Konferenz von Landesregierung, Landräten und Oberbürgermeistern am Freitag bereits konkrete Maßnahmen vereinbart werden. "Die Gespräche in der Landrätekonferenz gehen in den weiteren Prozess ein", sagte Engels.