Kritik an Plänen des Brandenburger Bildungsministeriums hält an

In der Sitzung sagte Ernst, die Umwidmung sei wichtig, damit vor allem Schulen in ländlichen Regionen auch im nächsten Schuljahr arbeitsfähig seien. "Unser Ziel ist, dass wir Bildungsgerechtigkeit erhalten. Unser Ziel ist, dass die Stundentafel in allen Teilen Brandenburgs unterrichtet werden kann. Unser Ziel ist, dass wir da steuernd eingreifen und nicht ungesteuert zuschauen", so die Bildungsministerin in der Online-Schalte. Ohne die Maßnahmen könnte grundlegender Unterricht wie Mathematik nicht mehr flächendeckend garantiert werden.