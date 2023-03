Innenminister Michael Stübgen (CDU) erklärte, die Koalitionspartner hätten sich nach intensiven Gesprächen auf Kompromisse geeinigt. "Personen ohne konkrete Aussicht auf einen Aufenthaltstitel sollen zukünftig nicht mehr auf die Kommunen verteilt werden", sagte Stübgen. "Wir werden die Unterbringungskapazitäten ausweiten und gleichzeitig die Qualität der Versorgung verbessern."

Dafür soll nach Angaben des Ministers zunächst die Kapazität der Erstaufnahmeeinrichtungen ausgebaut werden. Laut der Kabinettsvorlage wurde bereits damit begonnen, 3.000 zusätzliche Plätze in der Erstaufnahme zu schaffen. Wegen der angespannten Situation in den Kommunen will die Landesregierung die mögliche Verweildauer der Flüchtlinge in der Erstaufnahme bis zu 18 Monaten "voll ausschöpfen" und "in besonders gelagerten Fällen" eine Verweildauer bis zu 24 Monaten prüfen. Gleichzeitig solle Menschen ohne gesichertes Bleiberecht, die länger als sechs Monate in der Erstaufnahme bleiben, mit Angeboten zur Qualifizierung eine Aussicht auf einen späteren Aufenthaltstitel eröffnet oder die Rückkehr in ihr Heimatland erleichtert werden.