Um Fachkräfte nach Deutschland zu locken, wurde 2012 die Blaue Karte in Deutschland eingeführt - nach dem Vorbild der US-Greencard. Rund 20.000 Menschen kamen so inzwischen nach Berlin - nach Brandenburg aber deutlich weniger.

Seit August 2012 soll die sogenannte Blaue Karte die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland erleichtern. Gut zehn Jahre später hält sich der Zustrom nach Brandenburg aber in Grenzen.

Ende Februar dieses Jahres waren im Ausländerzentralregister des Bundesamtes rund 94.200 Menschen mit einer Blauen Karte erfasst. Wie die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, arbeiteten mehr als 21.000 von ihnen in Bayern, knapp 20.000 in Berlin und 14.000 in Nordrhein-Westfalen.

Etwas mehr als die Hälfte der Blaue-Karte-Inhaber hatte zuvor einen anderen deutschen Aufenthaltstitel, etwa für ein Studium. Mehrere Zehntausende ehemalige Inhaberinnen und Inhaber des Einreisedokuments verfügen inzwischen über eine unbefristete Niederlassungserlaubnis.