Thomas Erkner Freitag, 17.03.2023 | 13:25 Uhr

Ist doch Blödsinn. Die 5% Klausel gilt für CDU/CSU zusammen. In Bayern gibt es keine CDU und im Rest Deutschlands keine CSU.

Die Reform stärkt im Grunde die Zweitstimme, also die Parteiwahl und begründet wird dies damit, dass mit den gewählten Kandidaten über die Erststimme sowieso implizit die Partei gewählt würde. Damit mache, so deren Argumentation, eine ständige Erweiterung durchs Ausgleichmandate keinen Sinn.

Das Wahlrecht, so wie bisher, war sehr ausgewogen, denn es stärkte die 1. Stimme also die Direktwahl von Personen in den Bundestag. Gleiches galt für die Oder-Bedingung der Schwelle 5% oder drei Direktmandate.

Um die Sitze im deutschen Bundestag nach oben zu beschränken, und das wollten ja angeblich alle Parteien, musste man irgendeine Wichtung schwächen, das war mathematisch überhaupt nicht anders lösbar. Man hätte alternativ auch Wahlkreise zusammenfassen können. Alles andere wäre die berühmte Quadratur des Kreises.