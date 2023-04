Demnächst soll es einen weiteren Grund für die zweckgebundene Organisation geben: den Anbau von berauschendem Cannabis. Die Bundesminister für Landwirtschaft, Cem Özdemir (Grüne), und Gesundheit, Karl Lauterbach (SPD), haben entsprechende Pläne am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Die Legalisierung von Cannabis war eines der Vorhaben, auf das sich die Ampelkoalition schnell einigen konnte. Nun soll es umgesetzt werden - langsamer als angekündigt und komplett anders als ursprünglich geplant.

Cannabis fällt bislang unter das Betäubungsmittelgesetz [gesetze-im-internet.de]. Jeglicher Besitz ist illegal und somit strafbar. Die rechtliche Bewertung ist damit im Grunde die gleiche wie bei Kokain, Heroin oder Chrystal Meth. Drogen, die zu den gefährlichsten Suchtmitteln überhaupt gezählt werden. Diese gleichrangige Bewertung halten viele für lange überholt.

Oft verweisen die Befürworter einer Cannabis-Legalisierung auf Alkohol, der trotz seiner schädigenden Wirkung frei verkauft werden darf [ndr.de]. Würde Alkohol heute neu auf den Markt kommen, spräche vieles dafür, er würde umgehend verboten werden.

Dass hingegen Cannabis illegal ist, dessen Wirkstoffe zunehmend in der Medizin eingesetzt werden, empfinden viele Unterstützer als staatliche Bevormundung. Was Genussmittel und was Rauschgift ist, kann schließlich eine sehr individuelle Erfahrung sein. Nicht umsonst sprechen Expert:innen in der Suchtprävention bevorzugt von "illegalen und legalen Drogen", statt von vornherein die vermeintliche Schwere einer Substanz zu bewerten [bzga.de].

Zudem soll mit der Legalisierung Drogenkriminellen das Geschäft ruiniert werden. Anbau, Vertrieb, Verkauf - momentan befindet sich die gesamte Verwertungskette von THC-haltigem Cannabis in den Händen organisierter Banden. Gewalt und Geldwäsche sind Folgen, gestreckte Substanzen ebenso. "Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt", so Landwirtschaftsminister Özdemir.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) teilte mit: "Der bisherige restriktive Umgang in Deutschland mit Cannabis ist gescheitert. Das Verbot von Cannabis kriminalisiert unzählige Menschen, drängt sie in kriminelle Strukturen und bindet immense Ressourcen bei den Strafverfolgungsbehörden."