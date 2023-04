AfD will in Brandenburg Regierungsbeteiligung

Der Jugendorganisation der AfD wird etwa vorgeworfen, dass sie nachweislich das demokratische System der Bundesrepublik herabwürdigt. Zudem vertrete die Organisation laut BfV ein Volksverständnis, das gezielt deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund ausgrenzt und sie als Deutscher zweiter Klasse abwertet.

Migranten außereuropäischer Herkunft würden sogar als grundsätzlich nicht integrierbar ausgegrenzt. Fremdenfeindliche Argumentationsmuster würden sich mit islamfeindlichen Ressentiments verbinden, heißt es zur Begründung der Hochstufung.

An der Spitze der Jungen Alternative steht seit Oktober 2022 der Brandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete Hannes Gnauck. Bereits in seiner Zeit bei der Bundeswehr wurde Gnauck vom Militärischen Abschirmdienst als Rechtsextremist eingestuft, bevor er in den vor zwei Jahren in den Bundestag einzog.



Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat mehrfach betont, dass sie den Rechtsextremismus als größte Bedrohung für die Demokratie in Deutschland ansieht. Der Verfassungsschutz betonte, dass er nicht nur die gewaltorientierten Extremisten, sondern auch Organisationen beobachte, die ständig menschenunwürdige und demokratiefeindliche Ideologien verbreiteten. Dies würde den Boden auch für Gewalttaten bereiten.