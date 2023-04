Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Berlin stehen kurz vor dem Abschluss. In weiteren zentralen Punkten haben sich beide Parteien am Wochenende offenbar geeinigt - doch bei der spannendste Frage wird beharrlich Stillschweigen zelebriert.

Wie der rbb aus Verhandlungskreisen erfuhr, einigten sich beide Parteien unter anderem darauf, einen Plan des rot-grün-roten Senats aufzugreifen und eine Ausbildungsplatz-Umlage einzuführen. In Zukunft müssten dann alle Unternehmen einen Teil ihrer Bruttolohnsumme in einen Fonds einzahlen, aus dem Betriebe, die ausbilden, finanziell unterstützt werden.

CDU und SPD in Berlin haben nach eigenen Angaben am Samstagabend die letzten inhaltlichen Streitpunkte bei den Koalitionsverhandlungen zum Berliner Senat ausgeräumt.

Eine neue Kinderklinik, schnellere Anerkennung ausländischer Pflegekräfte: CDU und SPD in Berlin haben sich in ihren Koalitionsgesprächen auf wichtige Punkte in der Gesundheitspolitik geeinigt. Auch der Drogenkonsum wurde thematisiert.

Die SPD setzte sich auf den letzten Metern der Koalitionsverhandlungen auch in weiteren Punkten durch: So soll der Landesmindestlohn in Zukunft automatisch angepasst werden, außerdem ist eine Mehrheitsbeteiligung des Landes an der Gasag geplant, um mehr Einfluss auf dem Energiemarkt zu haben. Darüber hatte zuerst die "Morgenpost" [Bezahlschranke] berichtet.

Ebenfalls geklärt wurde nach rbb-Informationen, wie viel Geld eine schwarz-rote Koalition in die Hand nehmen würde, um wie angekündigt in den nächsten Jahren 15.000 weitere Wohnungen in Landesbesitz zu bringen: Geplant wird mit einem Kaufpreis von gut vier Milliarden Euro. CDU-Chef Kai Wegner hatte am Freitag in der rbb24-Abendschau erklärt, der Kauf solle kreditfinanziert über die städtischen Wohnungsbaugesellschaften erfolgen. Wegner sieht darin "ein wichtiges und gutes Investment in die Zukunft für die Berlinerinnen und Berliner."