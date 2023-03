Koalitionsgespräche vor Abschluss - CDU und SPD wollen Wohnungsbau in Berlin beschleunigen

Die Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin sind auf der Zielgeraden. Offen sind noch Finanzfragen und die Ressortverteilung. Eine Einigung erzielten die beiden Verhandlungspartner beim Thema Wohnungsbau.

CDU und SPD in Berlin wollen mehr Geschwindigkeit beim Wohnungsbau und planen dazu ein "Schnelles-Bauen-Gesetz". Das teilten der CDU-Landeschef und voraussichtlich neue Regierende Bürgermeister Kai Wegner und die SPD-Vorsitzende in Berlin, Franziska Giffey, am Freitag am Rande der Koalitionsverhandlungen beider Parteien mit. Dazu sollen die Bauordnung und Baustandards vereinfacht werden. Wegner bekräftigte, dass es beim Ziel von 20.000 neuen Wohnungen im Jahr bleibe. Giffey betonte, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften finanziell gestärkt werden. Perspektivisch sei es das Ziel, den Bestand an städtischen Wohnungen von derzeit unter 400.000 auf 500.000 Wohnungen zu erhöhen. Das Ziel von durchschnittlich 20.000 neugebauten Wohnungen pro Jahr hatte schon die bislang regierende rot-grün-rote Koalition ausgegeben, es aber bislang verfehlt. Und just am Freitag gab das Statistikamt bekannt, dass die Zahl der genehmigten Wohnungen in der Hauptstadt 2022 das sechste Jahr in Folge gesunken ist.

Randbebauung vom Tempelhofer Feld wieder Thema

CDU-Generalsekretär Stefan Evers sprach von einem "deutlich höheren Anspruch" der beiden Parteien im Bereich Wohnungsbau. So wolle man Möglichkeiten für ein beschleunigtes Baurecht nutzen. Evers betonte auch, dass private Unternehmen beim Wohnungsneubau ausdrücklich willkommen seien. Evers, der auch Stadtentwicklungsexperte seiner Fraktion ist, kündigte eine Aufwertung der Historischen Mitte an. Rund um das neue Humboldtforum müsse es mehr Grün geben. In den Verhandlungen habe man sich auch geeinigt, dass in diesem Bereich eine Freitreppe zur Spree angelegt und wieder ein Brunnen errichtet werden soll. Giffey kündigte zudem einen internationalen städtebaulichen Wettbewerb zum Tempelhofer Feld an. Dabei gehe es darum, Möglichkeiten einer Randbebauung auszuloten. Die Freifläche in der Mitte müsse erhalten bleiben. SPD-Co-Landeschef Read Saleh sprach von einer "Ewigkeitsgarantie" für das Feld. Giffey stellte klar, dass es für eine mögliche Randbebauung ein positives Votum der Bevölkerung geben müsse. Wie genau das gehen soll, ist allerdings offen. Eine vom Senat angestoßene Volksabstimmung ist in Berlin gesetzlich bisher nicht vorgesehen.

Koalitionsvertrag am Montag - Abstimmungen stehen noch aus

SPD und CDU setzen ihre Verhandlungen am Freitag mit einem Blick auf die Landesfinanzen fort. Der CDU-Landesvorsitzende Kai Wegner sagte vor Beginn, dass man im Zeitplan liege. Auch die beiden SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh lobten den bisherigen Verlauf der Gespräche. Am Wochenende soll dann laut Wegner die Verteilung der Senatsposten festgezurrt werden. Am 3. April werde der fertige Koalitionsvertrag vorgestellt. Auf dem Weg zu einem schwarz-roten Senat sind allerdings noch zwei Hürden zu überwinden: Die SPD startet kommende Woche ein Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag, dessen Ergebnis am 23. April bekanntgegeben werden soll. Die CDU entscheidet über das Regierungsprogramm bei einem Parteitag, der voraussichtlich erst nach Bekanntgabe des SPD-Ergebnisses stattfindet. Sendung: rbb24 Abendschau, 31.03.2023, 13:30 Uhr