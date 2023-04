Das Vorkaufsrecht der Bezirke für Mietwohnungen in Milieuschutzgebieten wird in Berlin nicht mehr angewendet. Das geht aus einem Bericht der Stadtentwicklungsverwaltung für das Jahr 2022 hervor, den der Senat am Dienstag beschließen will.

Im November 2021 hatte das Bundesverwaltungsgericht der langjährigen Berliner Praxis die Rechtsgrundlage weitgehend entzogen. Seit dem Urteil wurde das Vorkaufsrecht in keinem einzigen Fall mehr angewendet, bestätigte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung.