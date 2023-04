Berufsverband befürchtet Mangel an Kinderärzten in Berlin

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) befürchtet, dass es in Berlin aufgrund einer wachsenden Stadt und der alternden Bevölkerung zu einer Personalknappheit an Kinderärzten kommen könnte. "Wir sehen mit Schrecken, dass wir in eine Situation laufen, in der wir zu wenig Personal haben werden", sagte ein Sprecher des Verbands am Mittwoch. Künftige Engpässe seien absehbar.

Laut dem Verband beschränke sich der drohende Mangel nicht nur auf Ärzte, auch in der Kinderkrankenpflege und bei den medizinischen Fachangestellten werde es bald an Nachwuchs fehlen, während viele derzeit noch Berufstätige bald in Rente gingen.