Willkommen im Land der eindeutigen Gewissheiten, in dem sich "der Rechtsstaat nicht auf der Nase herumtanzen lässt" (Bundesinnenministerin Nancy Faeser) und die "Letzte Generation" die Deutungshoheit beansprucht, wie der Klimawandel aufzuhalten sei. Jetzt sind es also zwei Seiten, die ziemlich hochtouren: Law-and-Order gegen Weltuntergang. Das kann noch heiter werden.

Ist die "Letzte Generation" eine kriminelle Vereinigung oder nicht? Mit dieser Frage befassen sich nicht nur Justizbehörden in Bayern und in Berlin. Auch in der Politik wird heftig diskutiert, ob die bundesweite Razzia gegen die Gruppe angemessen war.

Die Frage lautet: Wer überzieht hier eigentlich?

Die Antwort fällt vielen gar nicht so schwer. Sie ist umso eindeutiger, je klarer sie aus einem politischen Lager kommt: Klimaaktivisten sind so schlimm wie mit Mafia und Rockerbanden? "Niemals“ – heißt es von links. Straftaten sind ziviler Ungehorsam? "Keinesfalls" – ist das konservative Lager überzeugt.

In Wirklichkeit ist die Antwort natürlich noch einfacher: Beide überziehen. Die Untergangs-Apologeten, die sich für 9-Euro-Ticket und Tempolimit auf die Straße kleben und dabei behaupten, das Klima sei nur noch per Gesellschaftsrat zu retten. Und das bayerische Landeskriminalamt, das mit der Razzia und der versehentlichen öffentlichen Vorverurteilung der Aktivisten als "kriminelle Vereinigung" mehr oder weniger unfreiwillig dokumentiert: Es ist schon okay, wenn sie und ihre Unterstützer in der kriminellen Ecke stehen.