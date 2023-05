Gedenken an Sowjetischen Ehrenmalen - Russischer Botschafter und Ex-SED-Politiker Krenz gedenken Kriegsende

Di 09.05.23 | 12:48 Uhr

Audio: rbb24 Inforadio | 09.05.2023 | Miriam Keuter

Nach langem juristischen Hin und Her soll das Gedenken am russischen "Tag des Sieges" am Dienstag ohne Fahnen stattfinden. Das Verbot wurde zunächst überwiegend eingehalten. "Nachtwölfe" werden im Tiergarten erwartet.



Der russische Gedenktag "Tag des Sieges" zum Kriegsende in Europa verläuft in Berlin weitestgehend friedlich. In Treptow besuchte am Vormittag der ehemalige SED-Politiker Egon Krenz gemeinsam mit dem russischen Botschafter Sergej Netschajew das sowjetische Ehrenmal und legte einen Kranz für die gefallenen Soldaten nieder. Viele Besucherinnen und Besucher legten zum Gedenken rote Nelken nieder. Die Polizei sprach von einem "weitgehend störungsfreien Verlauf" der Veranstaltung. Etwa 400 Menschen nahmen an dem Delegationszug teil. Wegen befürchteter Konflikte im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist die Polizeipräsenz wie auch im vergangenen Jahr deutlich höher als in den Jahren zuvor zum 9. Mai. Etwa 1.300 Polizeikräfte sind im Einsatz.

8. Mai 1945 - Berlin und Brandenburg gedenken des Kriegsendes vor 78 Jahren Am 8. und 9. Mai jährt sich die Befreiung vom Nationalsozialismus zum 78. Mal. In Berlin und Brandenburg gibt es am Montag verschiedene Gedenkveranstaltungen zum Kriegsende - sie sind stark geprägt vom aktuellen Krieg in der Ukraine.

Putin-nahe Rockergruppe "Nachtwölfe" will Ehrenmal Tiergarten besuchen

Die Polizei kontrollierte die Eingänge des Ehrenmals und Besucher mit ihren Fahnen. Nach Beobachtungen einer rbb-Reporterin sah man am Treptower Ehrenmal keine der verbotenen Fahnen. Untersagt ist das Zeigen und Tragen der Flagge Russlands, der UdSSR sowie der St.-Georgs-Bänder und St.-Georgs-Fahnen. Das Oberverwaltungsgericht hatte der Berliner Polizei am Montag recht gegeben, nachdem die Beschwerde gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts eingelegt hatte, die zuvor einem Eilantrag gegen das Verbot russischer Fahnen stattgegeben hatte. Gäste der Delegationen sind von dem Verbot ausgenommen.

Aus Tschechien angereiste Sympathisanten der russisch-nationalistischen Rockergruppe "Nachtwölfe" mussten ihre Fahnen dagegen abgeben, wie der Polizeisprecher sagte. Weitere Mitglieder aus Deutschland waren am Mittag ebenfalls in Berlin eingetroffen. Für diese gebe es "aus verkehrstechnischen Gründen" keine geschlossene Anfahrt, erklärte der Polizeisprecher. Die "Nachtwölfe" gelten als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Um die geschlossene Anfahrt zum Sowjetischen Ehrenmal Tiergarten zu verhindern, ist die Straße zum 17. Juni voll gesperrt. Etwa 60 Anhänger der putin-nahen Rockergruppe "Nachtwölfe" haben einen Besuch des Ehrenmals angekündigt - wie schon in den letzten Jahren. Nach Angaben der Berliner Polizei sollen am Mittag einzelne Mitglieder der Gruppe am Tiergarten ankommen, ihre Motorräder abstellen und Kränze ablegen. Allerdings seien die Mitglieder einzeln unterwegs und nicht als geschlossene Gruppe.

Mutmaßlicher deutscher "Nachtwölfe"-Ableger in Brandenburg unterwegs

Russische Mitglieder der "Nachtwölfe" dürften dabei nicht unter den Besuchern sein, denn wegen der gegen Russland verhängten Sanktionen wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine wurde ihnen die Einreise in die Europäische Union nicht gestattet. Bei den "Nachtwölfen" handle es sich laut Polizei um einen deutschen Ableger. Die Motorradfahrer waren bereits am Wochenende und Montag in Brandenburg unterwegs.

Putinnahe Rockergruppe - Polizei beobachtet möglichen deutschen Ableger der "Nachtwölfe" Die putinnahe Rockergruppe "Nachtwölfe" will auch dieses Jahr am 9. Mai in Berlin Aufsehen erregen. Doch aus Russland durften sie wegen der verhängten Sanktionen nicht in die EU einreisen. Jetzt soll ein deutscher Ableger einspringen.

Die Gruppe, die sich selbst "Nachtwölfe Germany MC" nennt, hatte sich am Wochenende in einer Ferienanlage in Heidesee (Dahme-Spreewald) einquartiert und wurde durch einen entsprechenden Polizeieinsatz "auf Schritt und Tritt" beobachtet. Am Montag, zum deutschen Gedenktag zum Kriegsende, waren sie nach Angaben der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten unter anderem am KZ Sachsenhausen. Eine Gruppe von acht Personen habe das Gedenkstätten-Gelände betreten wollen. Sie wurden darum gebeten, ihre Kutten auszuziehen oder zu bedecken, damit das Gedenken nicht zu Propaganda-Zwecken missbraucht wird. Daraufhin seien sie wieder abgezogen. Aus Polizeikreisen erfuhr der rbb, dass Gruppenmitglieder stattdessen einen sowjetischen Ehrenfriedhof in Oranienburg besucht und dort Blumen abgelegt hätten. Von Zwischenfällen war nicht die Rede.

