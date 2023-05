Helmut Krüger Potsdam Sonntag, 21.05.2023 | 12:28 Uhr

... dann schreiben Sie das auch so.



Hans-Joachim Schellnhuber bspw. geht in seinen Büchern m. W. recht frei mit derlei Substantiven um: "Die Studentin und der Briefzusteller ...", mal so und mal so und am Ende könnte dann sogar noch eine Anmerkung stehen, dass alle weiblichen Pronomen auch männlich gelten und alle männlich genannten auch weiblich gelten. Damit ist dann der Lesefreundlichkeit Rechnung getragen.



Das mit dem großen I und dem Sternchen kommt mir vor wie eine Sprache der technischen Gebrauchsanweisung. Die muss viermal gelesen werden, bis ein Durchschnittsmensch sie tatsächlich verstanden hat.