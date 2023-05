An verschiedenen Orten erinnert Brandenburg am 8. Mai an die Befreiung vom Nationalsozialismus durch die Rote Arme. Doch wie genau ist das möglich, wenn Russland einen Krieg gegen die Ukraine führt? Von Michael Schon

Im Innenhof des Landtags werden am Montag Töne der Turmbläser Potsdam zu hören sein. Darius Pawłoś, Botschafter der Republik Polen, wird eine Rede zur Rolle seiner Landsleute bei der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus halten. Offizielle Vertreter der Russischen Föderation aber werden nicht anwesend sein bei der offiziellen Gedenkveranstaltung des Landes Brandenburg. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) hat sie nicht eingeladen.

Ein Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs ohne Russland – für viele Menschen in Brandenburg mag das nach wie vor schwer vorstellbar sein. Für die Landtagspräsidentin aber gibt es keine Zweifel: "Wir sind sensibilisiert durch 14 Monate Krieg in der Ukraine. Es werden neue Gräber ausgehoben für Zivilisten, für junge Menschen." In dieser Situation, in der keine Verhandlungsbereitschaft auf Seiten des "russischen Aggressors" bestehe, verbiete sich ein Gedenken mit offiziellen Vertretern Russlands, so Liedtke. Es schließe aber individuelles Gedenken von Menschen mit russischen Wurzeln oder russischer Staatsangehörigkeit nicht aus.

Die offizielle Linie Brandenburgs gegenüber Russland an diesem 8. Mai ist also eindeutig. Viele Teilnehmer wird das Gedenken an den Denkmalen zur Befreiung von Nationalsozialismus in diesem Jahr erneut nachdenklich machen: Blumen niederlegen an sowjetischen Ehrenmalen? In Zeiten des Ukraine-Krieges?