A.J. Samstag, 20.05.2023 | 17:08 Uhr

Teil 2



Und das man nicht begreift was alles Klimakrise ist, zeigt leider auch ein Kommentar in Bezug Überschwemmungen in Italien. Wo man folgende Aussage hören musste. Das dies nur wegen der Klimakrise und wegen dem vielen Regen so schlimm ist. Hallo, der viele Regen gehört auch zur Klimakrise.



Das Ganze zeigt aber nur, das SOFORT was gemacht werden muss. Denn der Zug ist eigentlich schon lange abgefahren, das man überhaupt noch alles retten könnte. Aber solange Geld und Wirtschaftswachstum wichtiger ist, geht weiter steil bergab.