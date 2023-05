Berlins neue Verkehrs- und Klimaschutzsenatorin Manja Schreiner (CDU) lehnt eine generelle Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern auf Hauptverkehrsstraßen ab. "Man muss schon sagen, drei Viertel der Straßen sind schon Tempo-30-Zone. Da ist es überall schon verkehrsberuhigt", sagte sie am Sonntagabend dem rbb. "In den Kiezen ist das auch total nachvollziehbar, in den Hauptstraßen muss man sich das genauer angucken."

Nach Schreiners Einschätzung muss der Autoverkehr in Berlin allerdings eingedämmt werden. "Definitiv ist das so", sagte sie der rbb24 Abendschau. Sie wolle dafür bei den Pendlern ansetzen. "Wir haben sehr, sehr viel Pendelverkehr", so Schreiner. "Das ist eine ganz zentrale Forderung, die wir aufstellen und die wir jetzt auch umsetzen werden, dass wir Park-and-Ride-Parkplätze in den Außenbezirken haben, dass wir den ÖPNV attraktiver gestalten, dass wir Lückenschlüsse machen."