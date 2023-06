Zustimmung für ihren Vorstoß erhalten die Grünen in der CDU. "Wir unterstützen die Eingliederung des E-Sport in den konventionellen Sport", sagt Ariturel Hack, Sprecher für E-Sport der CDU-Fraktion. Die digitalen Athlet:innen seien bereits in Vereinen und Ligen organisiert, die dem konventionellen Sport in nichts nachstünden. Die Aktiven würden teils anspruchsvolle Trainingsprogramme durchlaufen, sowohl für die mentale als auch die körperliche Fitness. "Seitdem Schach sowohl vom DOSB als auch vom IOC als Sportart anerkannt wird, gibt es keine schlüssige Argumentation mehr, warum dies beim E-Sport nicht der Fall sein sollte." Hack fordert, dass das Land Berlin E-Sport-Vereine als gemeinnützig anerkennt und im Rahmen des Breitensports fördert. Auch ins schulische Angebot sollte E-Sport integriert werden, etwa über Arbeitsgruppen. Laut dem Branchenverband Game ist Berlin bereits einer der wichtigsten Standorte für E-Sport in Deutschland. Allerdings seien zum Beispiel bei der Talentförderung andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein deutlich weiter, so Verbandschef Felix Falk. "Berlin könnte sich auch noch deutlich stärker um mehr internationale Top-Turniere bemühen - das stärkt den E-Sport und auch Wirtschaft in der Stadt."

Die Messe Berlin hat den Markt für E-Sport bereits für sich entdeckt und richtet zurzeit das europäische Liga-Turnier für den Taktik-Shooter "Valorant" aus. Zwischen März und Juli treten dabei in Messehalle 17 Spieler aus mehreren Ländern gegeneinander an. "Die Spieltage haben bis zu 300.000 Menschen pro Spiel im Streaming live verfolgt", teilte Messe-Geschäftsführer Dirk Hoffmann auf rbb-Nachfrage mit. "Generell schätzen wir das Thema e-Sports (sic!) als äußerst spannend für die Stadt und für die Messe Berlin ein." Man prüfe derzeit, wie sich die Messe künftig im Markt etablieren kann, so Hoffmann. "Unsere Wunschvorstellung wäre natürlich eine eigene Veranstaltung auf dem Messegelände."



Der Berliner Senat will im Herbst die Spielebranche der Stadt zu einem Runden Tisch einladen. "Ich will, dass Berlin die Games-Hauptstadt Nummer 1 in Deutschland wird", hatte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey kürzlich im rbb verkündet. Zuvor hatten sich CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag bereits darauf verständigt, in Berlin eine neue Leitveranstaltung für Computer-, Konsolen- und Mobile-Spiele zu etablieren. Giffey deutete im rbb an, dass dafür auch die Abwerbung großer Spiele-Veranstaltungen aus anderen Städten eine Rolle spielen könnte. Zudem soll mit dem "House of Games" ein zentraler Anlaufpunkt für Entwickler, Dienstleister und Organisationen aus der Branche entstehen.