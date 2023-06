Das Berliner Modellprojekt zum sogenannten Drug-Checking wird nach den Worten von Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) gut angenommen. Bei dem Projekt können Konsumenten Drogen durch ein Labor der Gerichtsmedizin auf Verunreinigungen untersuchen lassen.

Czyborra sagte am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses, dass seit Beginn des Routinebetriebes Anfang Juni bislang 83 Proben entgegengenommen und analysiert worden seien. In 30 Fällen sei eine Gefahr für die Gesundheit wie etwa eine zu hohe Dosierung festgestellt worden - also in mehr als 36 Prozent der Fälle.



18 Konsumenten habe man wegen fehlender Kapazitäten abweisen müssen. Eine Evaluierung des Projekts sei schon in Vorbereitung, sagte die Gesundheitssenatorin.