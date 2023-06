Brandenburg weitet sein Stipendien-Programm für künftige Lehrerinnen und Lehrer auf dem Land deutlich aus: In diesem Jahr werden statt wie bisher 25 nun 40 Stipendien für Lehramtsstudenten ausgeschrieben, die später an einer Schule in den ländlichen Regionen Brandenburgs unterrichten wollen. Das berichtete das Bildungsministerium am Donnerstag.