Bisher müssen Eltern in zehn der 16 Bundesländer keine Beiträge für die Kita-Betreuung ihrer Kleinkinder bezahlen, nun gesellt sich auch Brandenburg dazu. Der Landtag hat am Mittwoch das Ende der Beiträge beschlossen. Bis dahin dauert es allerdings noch ein bisschen.

Die Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung werden in Brandenburg abgeschafft. Das hat der Landtag am Mittwoch in Potsdam beschlossen. Laut des Gesetzes entfallen ab August 2024 die Beiträge für alle Drei- bis Sechsjährigen in Kitas und Tagespflege. Bereits ab August dieses Jahres wird das vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei. Für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung werden bereits seit 2018 keine Elternbeiträge mehr erhoben. Ab August 2024 sind dann alle drei Kita-Jahre beitragsfrei.

Der Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) sagte in der Landtagsdebatte am Mittwoch, die Eltern würden dadurch spürbar entlastet. Die dafür erforderlichen Mittel seien eine gute Investition in die Zukunft des Landes und der Kinder. Nach Angaben des Bildungsministeriums können dann 2024 rund 79.000 Kinder im Kindergarten beitragsfrei betreut werden. Das Kabinett hatte die Beitragsfreiheit im April beschlossen und damit ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag von 2019 umgesetzt. Brandenburg ist das elfte Bundesland, in dem die Kita-Betreuung beitragsfrei wird. In Bayern, Baden-Württemberg, dem Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein müssen Eltern weiterhin Beiträge bezahlen [bildungsserver.de].