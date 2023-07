Neue Runde im Streit um den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg: Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 27-Jährigen erreicht die Sicherheitsdebatte wieder die Politik. Von Julian von Bülow

Auf dem Weg zur Kita muss Anette mit ihrem Kind täglich durch den Görlitzer Park. Jeden Morgen könne sie dort Dealer und Polizisten grüßen. Abends, so die Anwohnerin, würde sie den Park eher meiden. Damit ist die Mutter nicht allein. Seitdem am Mittwoch der mutmaßliche Raubüberfall und die Vergewaltigung einer 27-jährigen öffentlich und später ein erster Tatverdächtiger festgenommen wurde, ist die Sicherheitsdebatte um den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg wieder voll in Fahrt.

Verdächtiger in Vergewaltigungsfall vom Görlitzer Park sitzt in U-Haft

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) verwies auf die im Februar eröffnete Polizeiwache am rund einen Kilometer entfernten Kottbusser Tor: "Die Einsatzkräfte sind seitdem dichter am Geschehen und können in unmittelbarer Nähe eines Kriminalitätsschwerpunks Identitätsfeststellungen durchführen. Das spart Zeit und Ressourcen."

Polizeisprecherin Beate Ostertag gab allerdings zu bedenken, dass die Ressourcen der Beamten dort endlich seien. "Wir werden wir nicht rund um die Uhr an jeder Stelle des Parks zu sehen sein. Aber wir sind da." Ein möglicher Ansatz für die Zukunft, um Ressourcen zu schonen, könnte die Einschränkung der Öffnungszeiten sein.



Dem schließt sich auch der CDU-Kreisvorsitzende Friedrichshain-Kreuzbergs, Timur Husein, auf Twitter an. Er fordert zudem Security an den Eingängen, eine mobile Polizeistation im Park selbst, weniger Eingänge, eine komplette Umzäunung sowie die konsequente Bestrafung von Tätern.