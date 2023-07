E-Akte in Berlin steht nach massiver Kritik auf der Kippe

Klement ist seit Amtsantritt der schwarz-roten Koalition unter dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) für diesen Bereich der Verwaltungsmodernisierung zuständig. Ihr Vorgänger als Chief Digital Officer war der SPD-Politiker Ralf Kleindiek. Nachfolgerin Klement erklärte nun, dass sie wegen der Probleme mit der E-Akte mit dem Hersteller in Kontakt stehe: "Diese Gespräche werden zeigen, ob unser aktuelles Produkt entsprechend nachgebessert werden kann und wie im Zweifelsfall der weitere Fahrplan hin zu einer funktionierenden E-Akte aussehen kann."

Nach Kritik aus den Bezirken wackelt der Zeitplan für die Einführung der E-Akte in der Berliner Verwaltung. "Nach einer ersten Bewertung gibt es bei der von meinen Vorgängern eingekauften Digitalen Akte eine hohe Unzufriedenheit und auch nachweisbare Mängel am Produkt", sagte die neue Staatssekretärin für Digitalisierung Martina Klement dem rbb.

Der Bezirk Mitte, der bereits seit Oktober 2021 mit der E-Akte arbeitet und zu den Vorreitern der Digitalisierung gehört, hat aber die Reißleine gezogen. "Im Moment ist es ein so großer Mehraufwand, dass ich im Einvernehmen mit meinen Ämtern gesagt habe, dass sie das nicht benutzen dürfen. Ich kann meine Mitarbeiter nicht mit zusätzlicher Arbeit belasten", sagte Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne) dem rbb.

Nach mehrjähriger Vorbereitung und diversen Terminverschiebungen sollte die E-Akte in den Bezirken bis zum Jahr 2025 eingeführt werden. Unter anderem Jugend- und Sozialämter sollten durch die elektronische Aktenführung entlastet werden, damit die Mitarbeiter mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit haben.

Remlinger kritisierte insbesondere, dass Schnittstellen zu anderen Behörden-Programmen nicht funktionierten. Zentrale Schwachstelle in der bislang angewendeten E-Akten-Version ist die Software der Scanner. Diese sei nicht in der Lage, eingegangene Dokumente umfassend zu erkennen und an die richtigen Stellen und Mitarbeiter weiterzuleiten.

Das müssten Mitarbeiter eigentlich händisch in aufwendigen Verfahren nachholen. Dafür gebe es aber kein Personal. Remlingers Fazit: "Wenn wir als Bezirke nicht eine intelligente Software bekommen, hat die E-Akte für uns keinen Sinn." Ähnliche Einschätzungen hatten auch die Bürgermeister andere Bezirke bei einer Anhörung im Abgeordnetenhaus geäußert.