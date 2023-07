Seiteneinstieg nennt man in Brandenburg, was in Berlin meist Quereinstieg heißt: Lehrer oder Lehrerin werden ohne Lehramtsstudium. Sabrina hat sich mit ihrem Masterabschluss an einer Handvoll Schulen beworben und wurde genommen – wegen des großen Bedarfs sofort ohne weitere Ausbildung. Ihrem Unterricht sei das anzumerken gewesen, sagt sie heute. "Ich habe das wie eine Vorlesung an der Uni gemacht: immer erzählt, erzählt, erzählt."

Der Grund dafür liegt laut dem zuständigen Bildungsministerium im Konzept Seiteneinstieg: "Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sind Lehrkräfte, während Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten sich noch in der Ausbildung befinden", so eine Ministeriumssprecherin. Referendare verdienen entsprechend weniger Geld.

So dringend sie gebraucht werden – einige der Seiteneinsteigerinnen am Studienseminar Bernau fühlen sich im Vorbereitungsdienst allein gelassen. rbb|24 hat mit zehn von ihnen ausführliche Gespräche geführt. Sie erlebten den Druck in der Ausbildung als hoch und beklagen mangelnde Betreuung. Denn im Vergleich mit Referendarinnen müssen Seiteneinsteiger deutlich mehr unterrichten – bekommen aber keine Ausbildungslehrkräfte an die Seite gestellt.

Für die Seiteneinsteigerin Sabrina stand am Ende der Ausbildung ihre Staatsprüfung am Studienseminar in Bernau. Trotz mühsamer Vorbereitung fiel sie im ersten Anlauf durch. An den Tag erinnert sie sich genau. "Um 12:30 Uhr war die Prüfung zu Ende. Um 17 Uhr saß ich immer noch im gleichen Raum." Sie sei perplex gewesen, habe sich kaum bewegen können, denn die schlechte Bewertung sei für sie völlig aus dem Nichts gekommen. "Nach meinen Hospitationen habe ich mir immer die Note geben lassen", erzählt sie über ihre Probestunden. "Ich wurde immer als gut bis sehr gut eingeschätzt."

Seiteneinstieg gilt also nicht als Ausbildung. Aber Seiteneinsteiger haben großen Bildungsbedarf, berichten sie uns, denn ihre selbst erworbenen Erfahrungen reichten in vielen Fällen nicht. Seiteneinsteigerin Anke Graff erinnert sich, wie sie in der Weiterbildung erstmals an einer Oberschule unterrichten musste. Kinder in diesem Alter hatte die Sportlehrerin noch nie betreut, wie sie erzählt. "Warum kann da niemand an der Seite stehen, wenigstens Anfang, und begleiten, helfen, erklären und an die Hand nehmen?"

Mehr Betreuung würde nicht unmittelbar zu einer besseren Weiterbildung führen, so der Leiter ihres ehemaligen Studienseminars in Bernau, Hansjörg Lacher. "Die Frage an Betreuung ist auch: Wie einengend ist sie? Lässt sie die Freiheit, selbst Dinge zu erproben? Wie förderlich ist die jeweilige Betreuung wirklich? Zu enge Betreuung wäre es nicht."

Schon beim heutigen Maß an Betreuung ist die Ressourcen-Knappheit an vielen Schulen immens. Unterstützt eine andere Lehrkraft den Unterricht von Anke Graff, fehlt deren Zeit anderswo. "Jeder Seiteneinsteiger arbeitet als Lehrkraft und sichert in allererster Linie Unterricht ab", so Graff. "Ich würde mir wünschen, dass in dieser Zeit auch die Ausbildung wichtig ist."