Kameras an Eingängen, bessere Beleuchtung und akuratere Grünpflege - mit diesen Ideen will die Berliner Innensenatorin Iris Spranger den Görlitzer Park sicherer machen. Der Bezirk fordert eine landesweite Lösung statt den Fokus auf Hotspots zu legen.

Eine Umzäunung des Parks, nächtliche Schließzeiten und Videokameras an den Eingängen sollten den Park sicherer machen, sagte Spranger am Dienstag im rbb24 Inforadio. Eine Videoüberwachung des ganzen Parks, wie CDU-Politiker es gefordert hatten , sei aber nicht realistisch. Sie sprach davon, den Görlitzer Park durch eine "grundlegende Überarbeitung" zu einem "Musterpark" zu machen.

Im Görlitzer Park und den Seitenstraßen gibt es seit weit mehr als zehn Jahren intensiven Drogenhandel, Dutzende Dealer stehen sichtbar den ganzen Tag an den Eingängen und den großen Wegen und bieten Marihuana, aber auch Kokain und Ecstasy an.

Der stellvertretende Bürgermeister des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, Oliver Nöll (Linke), fordert hingegen eine "landesweite Strategie". Kurzfristige Konzepte wie ein Zaun um den Görlitzer Park seien populistisch und würden langfristig nicht weiterhelfen, wie Nöll dem rbb am Dienstag sagte.

"Ich glaube nicht, dass Berlin mit dieser Thematik allein ist, sondern in den urbanen Räumen, in der Republik, aber auch in ganz Europa beobachten wir ja die gleichen Effekte. Und da brauchen wir eine enge Abstimmung zwischen Senatsverwaltung und den Bezirken, um tatsächlich zu einer landesweiten Strategie zu kommen", so Nöll. Immer nur einzelne Hotspots zu diskutieren, weil dort bestimmte Vorfälle in den Fokus der Medien rücken, das sei keine nachhaltige Lösung, findet der stellvertretende Bezirksbürgermeister.

Polizeigewerkschafts-Sprecher Benjamin Jendro sagte rbb24 Inforadio, die Polizei könne immer nur unterstützen. Die geforderten Maßnahmen vom Senat müsse aber der Bezirk umsetzen.