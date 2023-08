Ach, wenn es so einfach wäre: Das Amt stellt den Wohnberechtigungsschein aus und ein paar Tage später flattert das erste Wohnungsangebot ins Haus. Mal abgesehen davon, ob das alles verwaltungstechnisch klappen würde: Kai Wegners Vorstoß klingt verdammt nach Planwirtschaft. Dabei hat der Regierende Bürgermeister in einem Punkt recht. Die Berliner Mietenmisere und das ausbleibende Wohnungs-Wunder haben eine gefährliche gesellschaftliche Sprengkraft.

Dabei geht es nicht um die oberen Zehntausend oder die globalen Jet-Setter. Die finden schon ihr Penthouse, koste es, was es wolle. Betroffen sind auch nicht nur Menschen, die auf eine Sozialwohnung angewiesen sind. Die Krise auf dem Wohnungsmarkt ist in der Mitte und in der Breite der Gesellschaft angekommen.



Sie hat Familien mit vergleichbar guten Einkommen und auch Doppelverdiener erfasst. Wer jetzt keine Eigentumswohnung hat, bekommt auch keine mehr, es sei denn die dicke Erbschaft kommt um die Ecke. Wer jetzt umziehen will, sucht meist vergeblich. So leer gefegt ist der Markt bei Mietwohnungen.