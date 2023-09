Die AfD will trotz offenkundiger biografischer Falschangaben an ihren Kandidaten für die Europawahl festhalten. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Parteikreise berichtet, hat das der AfD-Bundesvorstand in Berlin am Montagabend beschlossen.

Zwei der 35 kürzlich beim Parteitag in Magdeburg nominierten Kandidaten seien nicht in der Lage gewesen, ihre Angaben zu Berufs- und Studienabschlüssen durch Dokumente zu belegen, hieß es weiter. Dabei handelt es sich um die Brandenburger Kandidatin Mary Khan-Hohloch, die auf Platz 14 der Kandidatenliste für die Europawahl steht, und um den Kandidaten Arno Bausemer aus Sachsen-Anhalt, der auf Platz zehn steht.