Werner (Das Original) Dienstag, 05.09.2023 | 13:19 Uhr

Auch hier ignoriert die Verkehrssenatorin wie gewohnt wissenschaftliche Erkenntnisse. Diese zeigen, dass die Fahrweise von Autofahrer*innen gegenüber Radfahrenden mit Helm weniger vorsichtig ist als gegenüber solchen ohne Helm.



Die Verkehrssicherheit zu erhöhen, indem man Menschen zum Helmtragen zwangsbeglückt, statt sichere Radwege und Radspuren zu bauen, ist verkehrspolitisch genau so ambitioniert wie die Aussage, dass man keine Parkplätze streichen könne, weil die Autos "irgendwo ja hin müssen."

Ok, vielleicht hat Frau Schreiner doch das große Ganze im Blick und denkt sich: Helmpflicht = weniger Radfahrende = weniger verletzte und tote Radfahrende = schickere Unfallstatistik.



Ich weiß aber, was jetzt kommt: Andere Kommentator*innen werden sich der Ignoranz jeglicher Fakten anschließen und behaupten, Radfahrende seien an den allermeisten Unfällen, in die sie verwickelt sind, selbst schuld.