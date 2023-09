Berlin und Kiew (Kyiv) unterzeichnen am Donnerstag eine Städtepartnerschaft. Das gab die Senatskanzlei am Montagvormittag bekannt. Für die Zeremonie am 14. September reist der Kiewer Bürgermeister, Vitali Klitschko, nach Berlin, und wird am Brandenburger Tor von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) empfangen. Die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages findet im Roten Rathaus statt, so die Senatskanzlei.