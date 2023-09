Treffen am Brandenburger Tor

Do 14.09.23 | 18:05 Uhr

Kiew ist ab sofort eine Partnerstadt Berlins. Am Donnerstag unterschrieben der Regierende Bürgermeister Wegner und sein Amtskollege Klitschko eine entsprechende Vereinbarung. Wegner kündigte unter anderem humanitäre Hilfe an.

Berlin und die ukrainische Hauptstadt Kiew (Kyiv) sind jetzt Partnerstädte. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und sein Amtskollege Vitali Klitschko unterzeichneten am Donnerstag im Roten Rathaus eine entsprechende Erklärung.

Wegner machte deutlich, dass Berlin die Städtepartnerschaft als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine versteht. Das Land wehrt sich seit Februar 2022 gegen den russischen Angriffskrieg. "Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir stehen an der Seite Kiews", sagte Wegner in einer Ansprache.

Die Ukraine verteidige in ihrem aufopferungsvollen Kampf gegen die russischen Invasoren Frieden und Freiheit in Europa. "Sie kämpfen auch für unsere Werte", sagte Wegner an Klitschko gerichtet.