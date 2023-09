Angezündete Autos, Hakenkreuze an Häuserwänden, Drohungen gegen linke Initiativen. Jahrelang gab es solche Vorfälle in Berlin-Neukölln. Jetzt kam heraus: Ein Polizist, der diesbezüglich ermittelt hat, soll Dienstgeheimnisse an rechte Kreise verraten haben.

Der Polizeibeamte war Mitglied der operativen Gruppe "Rex" (OG Rex) und soll Dienstgeheimnisse an eine Kontaktperson weitergegeben haben, hieß es nun am Mittwoch von der Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft. Dabei habe er nicht ausschließen können, dass diese Informationen an weitere Personen gehen. Laut Behörden wurde neben der Wohnung des Beschuldigten und dessen Arbeitsplatz auch die Wohnung von zwei Zeugen durchsucht. Es seien Handy und sonstige Datenträger beschlagnahmt worden. Diese müssten nun ausgewertet werden. Weitere Angaben zu dem beschuldigten Polizisten machten die Behörden zunächst nicht.

Nach Bombendrohungen war in Deutschland zuletzt mehrfach der Name "Combat 18" aufgetaucht: Jetzt greift das Bundesinnenministerium durch und verbietet die rechtsextreme Gruppe. In Brandenburg gab es zuvor Hausdurchsuchungen.

"Die OG Rex war auch an der Bearbeitung der Anschlagsserie beteiligt, sie war auch in Kontakt mit demokratischen Initiativen in Südneukölln. Es ist also möglich, dass von hier interne Informationen an die Täter geflossen sind", postete der Berliner Abgeordnete Niklas Schrader (Die Linke) nach Bekanntwerden der Ermittlungen bei der Social-Media-Plattform X, vormals Twitter. Der Abgeordnete gehört dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses an, der sich mit den rechtsextremen Straftaten in Neukölln befasst. Er will an diesem Freitag erneut tagen und dabei zwei Zeugen befragen.