Der Berliner Bezirk Neukölln übt erstmals seit längerer Zeit wieder ein Vorkaufsrecht für ein Wohnhaus in einem Milieuschutzgebiet aus. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft "Stadt und Land" soll das Haus in der Weichselstraße 52 übernehmen, wie das Bezirksamt am Montag mitteilte. In dem Gebäude befinden sich demnach 21 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Nach früheren Angaben wohnen dort 50 Mieter.

Der ursprüngliche Käufer habe die Unterzeichnung einer Abwendungsvereinbarung mit dem Bezirk abgelehnt, hieß es weiter. Mit einer solchen Vereinbarung sollen soziale Standards zum Schutz der Mieterinnen und Mieter festgelegt werden. Die könne er noch bis zum Fristende am Montagabend abgeben.

Der Berliner Senat hatte erst vor Kurzem erklärt, den Plan des Bezirks zu unterstützen. So werde der Erwerb über ein landeseigenes Wohnungsbauunternehmen finanziert, sagte Bausenator Christian Gaebler (SPD) vor zehn Tagen.