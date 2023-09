Man könnte trefflich darüber streiten, ob ein zweieinhalbstündiges Treffen zur Lage im Görlitzer Park und am Leopoldplatz den Namen "Sicherheitsgipfel" verdient. Doch CDU, SPD und Grüne haben gar keine Zeit, sich über Semantik zu streiten, sie haben sich längst bei einem anderen Thema in die Haare bekommen: Bei der Frage, wie man der Situation Herr werden kann. Vor allem rund um den "Görli" riecht es deswegen gerade nicht nur nach Haschisch, sondern auch nach vorgezogenem Wahlkampf.

So verteilen in diesen Tagen die beiden Kreuzberger CDU-Abgeordneten Kurt Wansner und Timur Husein rund um den Görlitzer Park 5.000 Flyer. Auf denen werfen sie der grünen Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann vor, sich nicht zur mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau durch Drogendealer im Park geäußert zu haben.

Die SPD schaut vor allem auf den Görlitzer Park und setzt auf einen "Dreiklang von Prävention, Intervention und Repression": Neben einer "intensiven Bestreifung" des Parks durch die Polizei und einer schnellen Abschiebung überführter Dealer will auch die SPD Büsche zurückschneiden, mehr Laternen aufstellen, und den Park nachts abschließen – allerdings nicht so früh wie etwa das Tempelhofer Feld.

Herrmann und Remlinger, deren Leopoldplatz beim Gipfel eher zum Nebenschauplatz zu werden droht, versuchen vor dem Gipfel, eigene Schwerpunkte zu setzen. Sie fordern vor allem mehr Suchtberatung und Aufenthaltsmöglichkeiten für Drogenabhängige, einen Ausbau der Obdachlosenhilfe und einen effektiveren Kampf gegen die organisierte Kriminalität – eine Aufgabe jenseits bezirklicher Kompetenzen.

"Wir haben in Berlin eine enorme Kokain-Schwemme, und die Dealer machen ihre Zweitverwertung in den armutsbetroffenen Kiezen", sagt Remlinger mit Verweis auf den Leopoldplatz in Mitte. Vor allem Crack sei derzeit ein großes Problem, und am "Leo" hätten russische und tschetschenische Banden den Drogenhandel fest im Griff. "Mich interessieren die Dealer, die da mit schwarzen Teslas am Platz vorfahren."