Kameras an Eingängen, bessere Beleuchtung und akuratere Grünpflege - mit diesen Ideen will die Berliner Innensenatorin Iris Spranger den Görlitzer Park sicherer machen. Der Bezirk fordert eine landesweite Lösung statt den Fokus auf Hotspots zu legen.

1.567 Straftaten verzeichnete die Berliner Polizei dabei im vergangenen Jahr im Görlitzer Park. Das sind auf dem Papier erst mal mehr als in jedem anderen Park in Berlin. Dabei lohnt sich allerdings ein genauerer Blick auf die Art der Straftaten: 292 registrierte Delikte sind sogenannte "Aufenthaltsdelikte" und 719 sind Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

"Ich hatte die Erwartung, dass ich in hier auf jeden Fall einen Job finde. Ich würde jeden Job annehmen. Ich habe aber keine Arbeitserlaubnis." Eigentlich dürfte "King" nicht einmal in Berlin sein, denn sein zugewiesener Aufenthaltsort ist Sachsen-Anhalt. So macht er sich nicht nur strafbar mit dem Verkauf von Drogen, er verstößt auch gegen das Aufenthaltsrecht. Würde er also kontrolliert, würde auch er in die Kriminalitätsstatistik des "Görli" eingehen, unter anderem als 293. Verstoß gegen das Aufenthaltsrecht.

An diesem Freitagabend wird Yapha von einem Mann in schwarzer Lederjacke und Basecap angesprochen. Sie kennen sich. Der Mann nennt sich im Gespräch etwas scherzhaft "King". Schnell gibt er zu, dass er hier auch Drogen verkauft. "Ich verkaufe Drogen. Warum? Weil ich keine andere Wahl habe", sagt er und fügt an, dass er mit ganz anderen Vorstellungen nach Deutschland gekommen ist.

Es wäre so einfach für mich gewesen, in den Park zu gehen und dort Drogen zu verkaufen. Aber ich habe gesagt, ich will das nicht

Dass Geflüchtete aus afrikanischen Ländern nicht zwangsläufig als Dealer im Park und somit im Umfeld von Straftaten landen müssen, zeigt die Arbeit des Vereins Bantabaa. Dieser hat sich in vielen Fällen für Geflüchtete eingesetzt. Im gleichnamigen Restaurant in der Wrangelstraße arbeitet Siyaka "Isak" Keita als festangestellter Koch. "Es wäre so einfach für mich gewesen, in den Park zu gehen und dort Drogen zu verkaufen. Aber ich habe gesagt, ich will das nicht."

Dank Bantabaa habe er sich weiterbilden können und sei nun in einer geregelten Beschäftigung. "Der Verein hat mein Leben verändert. Wo ich ohne die Hilfe von Bantabaa jetzt wäre, will ich mir gar nicht vorstellen." Er betont mehrfach, dass er viel Durchhaltevermögen und Geduld gebraucht hat, um nicht in die Illegalität abzurutschen.

Gegründet wurde der Verein Bantabaa (in der westafrikanischen Sprache Mandinka: Treffpunkt) von der Juristin Brigitta Varadinek. Sie wohnt im Wrangelkiez, kennt den Drogenhandel im Park und in den umliegenden Kiezen seit Jahren und sagt, dass Gewalt und Straftaten zugenommen hätten: "Es zeigt die gescheiterte Asylpolitik in Deutschland. Die Männer müssten einen legalen Status mit einer Arbeitsgenehmigung bekommen. Damit wäre das Problem weitgehend gelöst." Kombiniert mit Integrationsangeboten hätte man so die Mehrzahl der Dealer aus dem Park, ist Varadineks Einschätzung.