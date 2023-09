Berlin soll in den kommenden beiden Jahren weitere Bürgerämter bekommen. Ein neues in der Klosterstraße in Mitte ist bereits gestartet, vier zusätzliche sollen voraussichtlich 2024 und 2025 dazukommen, wie die Staatssekretärin für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement, am Freitag sagte.

Die neuen Standorte liegen in Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick und Pankow. In diesen vier Bezirken sei der Bedarf am größten, sagte Klement zur Begründung. Sie gehe davon aus, dass die ersten beiden in Spandau und Marzahn-Hellersdorf im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Die genauen Standorte dafür habe man bereits im Blick. In Pankow stehe noch kein Standort fest. Der Start des neuen Bürgeramts sei daher erst 2025 realistisch. "Wenn es schneller geht, wäre es natürlich schön."



In Köpenick werde derzeit das alte Rathaus umgebaut. "Das gesamte Bezirksamt ist umgezogen nach Adlershof und hat dort ein Bürgeramt in Betrieb genommen", sagte Klement. Die Idee sei, dass dieses Bürgeramt dort bleibe, wenn das Bezirksamt zurück ins Rathaus Köpenick zieht. Auch in diesem Fall sei die Umsetzung eher für 2025 zu erwarten.