In der Debatte um mehr Abschiebungen, insbesondere in der kalten Jahreszeit, geht die Berliner SPD auf Distanz zum Regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Der CDU-Politiker hatte in einem Interview mit der "FAZ" [Bezahlschranke] den in Berlin praktizierten Winterabschiebestopp in Frage gestellt. Er wolle mit dem Koalitionspartner SPD darüber sprechen, ob "wir uns den Winterabschiebestopp von Oktober bis April leisten können", hatte Wegner gesagt.